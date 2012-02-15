〔表格〕韩国1月出口下修为同比下滑7.0%,贸易逆差仍为20亿美元

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透首尔2月15日电---韩国关税厅周三公布韩国2012年1月进出口数据修正值.
以下为详细数据:
1月修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 逆差2.0 逆差2.0
出口额(10亿美元) 41.3 41.5
(较上年同期变动%) -7.0 -6.6
进口额(10亿美元) 43.4 43.5
(较上年同期变动%) +3.3 +3.6
* 初值为韩国知识经济部2012年2月1日公布的数字.(完)
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--编译 隋芬;审校 白云
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