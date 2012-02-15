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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 11:16 BJT

〔表格〕韩国1月出口下修为同比下滑7.0%,贸易逆差仍为20亿美元

路透首尔2月15日电---韩国关税厅周三公布韩国2012年1月进出口数据修正值.

以下为详细数据:

1月修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 逆差2.0 逆差2.0

出口额(10亿美元) 41.3 41.5

(较上年同期变动%) -7.0 -6.6

进口额(10亿美元) 43.4 43.5

(较上年同期变动%) +3.3 +3.6

* 初值为韩国知识经济部2012年2月1日公布的数字.(完)

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN]

--编译 隋芬;审校 白云

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