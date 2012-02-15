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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 11:32 BJT

《外汇动态》美元/日圆跌落三个半月高位,受日本出口商卖单拖累

0313GMT--美元兑日圆跌落三个半月高位,因日本出口商利用美元兑日圆最近的升势将美元兑换成日圆.

美元兑日圆JPY=现报78.52日圆,脱离今日稍早所及三个月高位78.67日圆.

但当美元兑日圆自去年4月以来首次升穿78.04日圆附近的200日移动均线切入位,以及在78.30日圆附近形成三重顶後,美元的技术面前景似乎变得光明.

"至少作空美元兑日圆变得更加困难,"一家日本银行的交易员表示.

这位交易员称,美元兑日圆可能会测试10月干预後的高位79.55日圆,以及8月干预後的高位80.25日圆.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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