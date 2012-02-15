《外汇动态》美元/日圆跌落三个半月高位,受日本出口商卖单拖累

0313GMT--美元兑日圆跌落三个半月高位,因日本出口商利用美元兑日圆最近的升势将美元兑换成日圆.

但当美元兑日圆自去年4月以来首次升穿78.04日圆附近的200日移动均线切入位,以及在78.30日圆附近形成三重顶後,美元的技术面前景似乎变得光明.