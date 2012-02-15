韩国已公布经济指标--2012/2/15

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4%-p +0.8%-@-r -- --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +3.4% +4.2% 3月1日 --
工业生产(m/m) 12月 -0.9%-@ -0.4%-@ 2月28日 --
失业率 1月 3.2%-@ 3.1%-@ -- --
贸易收支(亿美元) 1月 逆差20-r 顺差34-r -- --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 郑茵
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
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中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。