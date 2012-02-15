〔中国货币市场〕七天回购利率续大涨,受补交准备金和新股发行双重冲击

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京2月15日电---中国银行间市场七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三继续大涨.中小金融机构今日补交保证金存款准备金,加之大盘新股发行的冲击,市场资金面偏紧.
交易员并表示,实际资金拆入并不似资金利率所体现的那般困难.虽然拆入难度确有加大,但经努力後仍可得到满足.
"今早资金感觉偏紧点,IPO啊,中小机构补交准备金."上海一大型银行交易员称,"不过钱要找的话还是找得到的,大行出的钱是少了,但手里还是有些钱的."
华中地区一大型券商交易员亦表示,实际拆入资金的难度尚可,其实际接触的有资格参与新股认购的机构多在拆入,融入七天期左右的资金,以在一定程度上参与新股的认购.
去年9月5日起,央行分步将银行承兑汇票、信用证等保证金纳入存款准备金交存范围.其他金融机构将於2月15日(周三)为这次交存范围的调整画上句号.根据央行去年末信贷数据推算,此次补交的规模在千亿人民币以上.
中国最大的港口建设商--中国交通建设(1800.HK)拟通过A股首次公开发行(IPO)募集不超过50亿元人民币的资金.2月14日-15日为网下申购缴款日,网上申购日为2月15日.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0200 3.0067 +1.33 3,533.76
七天CN7DRP=CFXS 3.9061 3.7896 +11.65 652.13
14天CN14DRP=CFXS 4.1239 3.9419 +18.20 149.67
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0133 3.0045 +0.88 1,137.04
七天CHICNY7D=CFXS 3.9365 3.8194 +11.71 91.50
==============================================================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。