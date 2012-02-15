〔中国债市动态〕现券收益率走势现分化,中低评级信用债或迎来暖势

路透上海2月15日电---中国银行间债市周三早盘利率产品收益率微升,而中低评级信用产品则回落.近期政策面相对淡静,利率产品缺乏交投热点,上午五年期国债中标利率略微偏高,带动二级市场收益率微升,但总体并未脱离盘整态势.

交易员并表示,自去年债市转"牛"以来,中低评级信用产品收益率并未出现大幅回落,其较高的绝对收益率水平,正逐渐受到机构青睐,早盘中低评级信用债收益率小幅下跌,预计近期信用债可能呈现暖势.

"国债中标利率比预期的高一点,央行货币政策不(进一步)放松,现在感觉利率产品收益率有反弹的趋势,"华东一银行交易员表示."一些低评级的信用债表现还是不错,主要还是高利差吸引力很好."

业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币五年期固息国债,中标利率为3.14%,略高於此前3.11%的市场预测均值;投标倍数约为1.59倍.[ID:nCN1390462]

该交易员并指出,由於低评级的信用债绝对收益率较高,在利率产品缺乏炒作空间的情况下,一些风险偏好资金转战信用债,导致近期低评级信用产品成交逐渐热络,收益率也缓慢下行.

北京时间11:28,剩余期限约4.68年的固息国债110022券最新成交tCN110022=CFXS在3.14%,上日尾盘收报3.13%.(完)