〔新闻稿〕中美发布关於加强中美经济关系的联合情况说明--新华

(以下是新华社发布的"中美发布《关於加强中美经济关系的联合情况说明》"全文)

中美发布《关於加强中美经济关系的联合情况说明》

国家副主席习近平会见美国总统奥巴马後，按商定，中美双方发布了中美战略与经济对话框架下经济对话议定的《关於加强中美经济关系的联合情况说明》。全文如下：

关於加强中美经济关系的联合情况说明

２０１２年２月１４日

在胡锦涛主席２０１１年１月对美国进行国事访问期间与奥巴马总统达成的共识基础上，中美双方一致同意本着相互尊重、互利共赢的原则促进中美合作夥伴关系健康稳定发展。在中美战略与经济对话的经济对话框架下，中美双方认同以下成果：

促进强劲、可持续和平衡增长

１、为应对全球经济形势的挑战，中美双方承诺加强宏观经济合作，共同努力以确保全球经济持续复苏、促进就业稳步增长，确立未来全球强劲、可持续和平衡的增长。 双方同意采取综合性政策措施实现更加平衡的贸易，并增加相互投资。中国愿增加包括商用高科技产品在内的自美进口。

２、中美双方同意继续就欧洲金融市场发展形势交换意见，讨论支持欧洲通过自身努力应对其主权债务危机的方案。

３、美国正通过提高国内储蓄、承诺实现财政长期可 持续以及有利於提高生产力的投资，朝着可持续增长的方向实现经济再平衡。根据奥巴马总统宣布的２０１３财年预算，美方承诺在未来１０年削减超过４万亿美元的财政赤字，包括去年确定的削减１万亿美元的可自由支配支出，并将从本个１０年中期开始逐步降低债务在经济中的比例。

４、中国政府致力於改善民生，积极扩大国内需求， 并以扩大消费作为战略重点。２０１２年中国将加大结构 性减税政策力度，做好营业税改征增值税试点工作，适时调整进口关税政策，以增加消费，推动服务业加快发展，积极扩大进口，促进贸易平衡，满足人民生活需求。

５、中美双方重申落实二十国集团有关峰会承诺，加快推进由市场决定的汇率制度，增强汇率灵活性以反映经济基本面，避免汇率的持续失调和货币竞争性贬值。双方决心依据促进增长和就业行动计划中关於汇率改革的承诺采取行动，以解决短期脆弱性问题，恢复金融稳定，巩固中期增长基础。这些行动将有助於解决全球流动性和资本流动波动带来的挑战，从而进一步促进汇率改革并降低外汇储备的过度积累。

推动跨境贸易与投资

６、中美双方同意，在发起贸易救济调查和实施贸易救济措施时严格遵守世贸组织规则，以防止其滥用。

７、中美双方同意分享各自在《跨太平洋战略经济夥伴协定》（ＴＰＰ）、《中日韩自贸区协定》等区域自贸协定中的相关信息。

８、中方重申，中国政府坚持改革开放的政策立场不变，将一如既往地欢迎并鼓励外国投资。技术转让和技术合作是企业的自主行为，中国政府不会以此作为市场准入的前提条件。

９、美方继续支持与中方就民用最终用户和民用最终用途的商业物项开展高技术贸易。当中国商用飞机公司按照美国相关法规，提交了申请“经验证最终用户”所需的所有信息後，美国政府承诺及时受理申请。

１０、美国政府承诺及时受理中方希望采购的、可能受到美国出口管制的物项的具体诉求。

１１、中美双方确定在第五次中美投资论坛上就两国投资政策、投资促进及相关做法开展对话，包括讨论基础设施领域的问题。该论坛将在下一轮中美战略与经济对话前在美国举行，中美两国有关省州、地市官员和企业界代表将参加论坛。

１２、在美国２０１３财年预算中，美国政府提议，显着扩大“选择美国计划”，以促进对美国的外国直接投资，其中包括通过投入资源吸引中国投资者并为其投资提供便利等措施。作为上述努力的一部分，美国商务部对外商务服务司驻华职员将承担促进中国企业对美投资的更大责任。在２０１２财年，中国已成为“选择美国计划”中美国商务部对外商务服务司重点加强与投资者沟通的十大市场之一。

１３、中美双方认识到两国企业在各自国家基础设施融资方面发挥积极作用的潜力。双方承诺探索在此领域深化合作的机会。为此，“选择美国计划”将协助中方与美国各州和当地经济发展机构及其他负责或参与基础设施融资的部门建立联系。

１４、美国承诺继续与中国在省州、市层级开展地方层级合作，以扩大两国人民交往，增加两国贸易与投资机遇。

１５、２０１２年美国在华签证处理能力将提高４０％，以确保８０％的非移民类签证申请在收到後３周内确定面谈。美国将设立并维护一个含有关键信息的公共网站，以协助业界和旅行者了解签证程序和入境次数。美国将启动一个试点项目，加快有关申请人的非移民类签证 申请的处理速度，包括对某些风险度极低的申请人提供免除面谈的能力。２０１２年期间，这一政策可以为首次申请签证的中国旅行者提供多达１０万次的面谈预约。中美双方决定在符合各自法律和平等互惠基础上，商讨便利两 国人员往来的各项签证安排。

促进金融部门发展。

１６、目前中方已决定对外资保险公司开放交强险，在完成修改相关法规等程序後，将正式颁布实施。

１７、美国欢迎外国投资於包括银行业的各部门，欢迎经批准在美国开设分行的中资银行在美开展业务。美方继续承诺，对於中资银行开设分行、支行或收购美国银行机构股权的申请，提供在类似情况下与其他外国银行同样的审慎监管标准待遇。

加强国际合作

１８、中美双方同意举行两次双边研讨会，以增强双方出口信贷机构项目透明度及对彼此出口信贷机构项目的相互理解。首次会议于２月初举行，美方财政部和进出口银行，中方财政部、进出口银行、中国出口信用保险公司 的高级技术专家参会；第二次会议将於下一轮中美战略与经济对话之前举行，双方的高级政策官员和技术专家将参会。此外，中美双方将建立一个由主要出口融资提供方组 成的国际工作组，以在制定一套照顾不同的国家利益和国情、与国际最佳实践一致的出口信贷国际指导原则方面取得具体进展，争取在２０１４年达成协议。

１９、中美双方承诺加强信息共享与合作，帮助确保全球大宗商品市场平稳运行，避免价格大幅波动。美方承诺向中方通报商品期货交易委员会的监管变化及石油市场金融交易数据的可获取情况。双方承诺就石油市场形势加强沟通，包括供需情况、战略性石油储备管理及与国际能源机构合作。

２０、中美双方承认彼此的能源安全和经济利益。(完)