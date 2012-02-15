〔中国货币市场〕七天回购利率续大涨,受补交准备金和新股发行双重冲击(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京2月15日电---中国银行间市场七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三继续大涨.中小金融机构今日补交保证金存款准备金,加之大盘新股发行的冲击,市场资金面偏紧.

交易员并表示,实际资金拆入并不似资金利率所体现的那般困难.虽然拆入难度确有加大,但经努力後仍可得到满足.

"今早资金感觉偏紧点,IPO啊,中小机构补交准备金."上海一大型银行交易员称,"不过钱要找的话还是找得到的,大行出的钱是少了,但手里还是有些钱的."

华中地区一大型券商交易员亦表示,实际拆入资金的难度尚可,其实际接触的有资格参与新股认购的机构多在拆入,融入七天期左右的资金,以在一定程度上参与新股的认购.

去年9月5日起,央行分步将银行承兑汇票、信用证等保证金纳入存款准备金交存范围.其他金融机构将於2月15日(周三)为这次交存范围的调整画上句号.根据央行去年末信贷数据推算,此次补交的规模在千亿人民币以上.

中国最大的港口建设商--中国交通建设(1800.HK)拟通过A股首次公开发行(IPO)募集不超过50亿元人民币的资金.2月14日-15日为网下申购缴款日,网上申购日为2月15日.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0204 3.0067 +1.37 3,646.69

七天CN7DRP=CFXS 3.9086 3.7896 +11.90 721.23

14天CN14DRP=CFXS 4.1229 3.9419 +18.10 155.08

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0137 3.0045 +0.92 1,203.94

七天CHICNY7D=CFXS 3.9365 3.8194 +11.71 91.50

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.8900 1.5450 +234.50 256.45

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.8000 3.6900 +11.00 66.06

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.8800 3.6000 +28.00 5.48

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0518 3.0250 +2.68

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.8918 3.7593 +13.25

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.1211 3.9500 +17.11

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0075 2.9973 +1.02

七天SHICNYSWD= 3.8850 3.7700 +11.50

三个月SHICNY3MD= 5.2774 5.284 -0.66

===============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进/林高丽

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