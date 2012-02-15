〔中国汇市〕人民币兑美元早盘窄幅波动,购汇盘骤减源於投资者审慎心理

* 人民币兑美元窄幅波动,购汇盘骤减

* 美元守住涨幅,令人民币中间价低开

* 欧债问题未明朗,投资者偏审慎

路透上海2月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三止跌企稳,窄幅震荡.购汇需求得以满足後,今日客盘大幅减少.虽然业内普遍预期短期人民币升值速度减缓,但在欧洲问题尚未明朗之前,投资者仍保持审慎态度.

交易员认为,今年的外汇收支情况尚存较大不确定性,加之近期政府高层官员的表态,大大削弱了人民币升值的动力.但是欧债危机不确定性仍会对盘面形成扰动,因此在前几个交易日美元连续上涨後,购汇盘明显谨慎观望.

"市场很平静,(美元)客盘flow不大,最近就是在6.30这个位置,突破它到6.31,6.32也很难,毕竟不确定因素还存在,"上海一银行交易员称.

中国国家副主席习近平目前正在美国进行访问.不过中国外交部副部长崔天凯上周四已明确表示,中国将继续人民币汇率改革,不会因习近平访美而调整汇率.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2958元,较上日的6.2947元小跌;北京时间12:17,人民币兑美元即期报6.2989元,较上日6.2996元微涨.

美元周三在亚洲交易时段守住先前在海外市场的多数涨幅.昨日日本央行扩大资产购买规模,而欧元区传出更多坏消息令欧元受损.[FRX/CN]

欧元区财长周二取消就希腊新的国际纾困计划举行特别面对面会议的计划,称该国政党领袖没能给出其要求的改革承诺.这令欧元承压.

但稍早中国央行行长周小川讲话称,对欧元区有信心,中国将继续投资欧债.[ID:nCN1390398]此消息激励欧元上涨,兑日圆EURJPY=攀升至103.30日圆的两个月高位.

离岸市场上,北京时间12:19,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2975/25元,上日尾盘报6.3000元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2800/40,上日尾盘为6.2800元.

受欧债危机影响,中国去年四季度资本流出压力骤然增加,国家外管局数据显示,当季国际收支经常项目呈现顺差,资本和金融项目则自2008年下半年以来首度呈现逆差.[ID:nCN1382032]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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