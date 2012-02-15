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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 12:57 BJT

《外汇动态》韩元兑日圆触及三个月高位,接近200日移动均线

0442GMT---随着日本央行宣布放宽政策致使日圆全面承压,韩元兑日圆KRWJPY=R触及三个月高点0.0700日圆,略低於200日移动均线切入位0.0702.

一位日资银行的交易商表示,"我怀疑很多市场人士没有根据移动均线来进行交易,但该货币对若跌破上述切入位,或将进一步推升韩元,可能抵达0.0750附近."

人民币兑日圆CNYJPY=R亦接近七个月高位,报12.46日圆.(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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