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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 13:06 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆触及三个半月高点,并料将延续涨势

* 美元兑日圆上涨,受日本央行放宽政策支撑

* 空头回补提振欧元上行,受中国央行行长讲话激励

* 澳元受空头回补提振走高

路透东京2月15日电---美元兑日圆JPY=周三触及三个半月高点,并料将延续最近的涨势,因日本央行上日放宽货币政策的措施,帮助引发更多止损买盘.

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