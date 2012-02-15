〔路透基点〕江西寻全高速公路寻求68亿元人民币20年期定期贷款--RLPC

路透香港2月15日电---汤森路透旗下基点援引消息人士的话称,江西省寻全高速公路有限责任公司寻求68亿元人民币的20年期定期贷款,来为寻乌-全南高速公路的建造融资.

交通银行江西分行是这笔贷款的主办行.消息人士称,数家银行都希望参与此次贷款案.

贷款利率是中国人民银行基准利率的105%.消息人士称,在享有与该高速公路建造时间相同的宽限期後,是次贷款将每半年偿还一次.

根据该公司的官网,此高速公路所需投资额总计105亿元人民币,将於2012年5月开工建设,并在2015年完工.(完)