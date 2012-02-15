〔路透基点〕江西寻全高速公路寻求68亿元人民币20年期定期贷款--RLPC

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透香港2月15日电---汤森路透旗下基点援引消息人士的话称,江西省寻全高速公路有限责任公司寻求68亿元人民币的20年期定期贷款,来为寻乌-全南高速公路的建造融资.
交通银行江西分行是这笔贷款的主办行.消息人士称,数家银行都希望参与此次贷款案.
贷款利率是中国人民银行基准利率的105%.消息人士称,在享有与该高速公路建造时间相同的宽限期後,是次贷款将每半年偿还一次.
根据该公司的官网,此高速公路所需投资额总计105亿元人民币,将於2012年5月开工建设,并在2015年完工.(完)
--编译 许娜;审校 隋芬
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。