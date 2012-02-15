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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 13:26 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆跳涨,冀望中国为欧洲提供支持

* 风险资产上扬,因冀望中国为欧洲提供支持

* 日圆回落,此前日本央行意外出台宽松举措

* 澳元兑日圆突破重要阻力位,触及六个月高位

路透悉尼/惠灵顿2月15日电---澳元和新西兰元兑日圆周三刷新数月高位,兑美元亦上扬,此前中国重申对欧元区公债的支持,提振市场风险意愿.

周二日本央行意外出台新一轮量化宽松政策,推升本地股市,此後澳元和新西兰元兑日圆已处於升势之中.

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