〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑日圆跳涨,冀望中国为欧洲提供支持

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
* 风险资产上扬,因冀望中国为欧洲提供支持
* 日圆回落,此前日本央行意外出台宽松举措
* 澳元兑日圆突破重要阻力位,触及六个月高位
路透悉尼/惠灵顿2月15日电---澳元和新西兰元兑日圆周三刷新数月高位,兑美元亦上扬,此前中国重申对欧元区公债的支持,提振市场风险意愿.
周二日本央行意外出台新一轮量化宽松政策,推升本地股市,此後澳元和新西兰元兑日圆已处於升势之中.
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。