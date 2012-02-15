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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 13:26 BJT

《企业看点》--2月15日财务活动报导摘要

路透班加罗尔2月15日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 印度经济时报周三援引匿名消息人士报导称,New York Life Insurance[NYLIN.UL]正在洽售其与医保寿险公司Max India(MAXI.NS)所建合资公司当中的股份.[ID:nL4E8DF162]

* 印度时报(Times of India)周三报导,印度航空公司Jet Airways(JET.NS)寻求政府协助从银行取得额外贷款,以用作运营资本,以及从国营石油营销公司取得更长的授信期限.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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