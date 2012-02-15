《企业看点》--2月15日财务活动报导摘要

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透班加罗尔2月15日电---以下为其它媒体周三对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 印度经济时报周三援引匿名消息人士报导称,New York Life Insurance[NYLIN.UL]正在洽售其与医保寿险公司Max India(MAXI.NS)所建合资公司当中的股份.[ID:nL4E8DF162]
* 印度时报(Times of India)周三报导,印度航空公司Jet Airways(JET.NS)寻求政府协助从银行取得额外贷款,以用作运营资本,以及从国营石油营销公司取得更长的授信期限.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。