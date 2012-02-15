联合国若决策错误或引发叙利亚更严重冲突--中国副外长

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月14日电---中国外交部副部长崔天凯周二表示，联合国安理会若采取错误决策，或将在叙利亚引发更严重流血冲突。
崔天凯在中国国家副主席习近平结束当天的访美工作後对记者表示，安理会在处理叙利亚问题时，必须非常谨慎。
阿拉伯联盟试图平息叙利亚冲突，并呼吁举行"包容性对话"结束暴力行为，崔天凯重申了中国支持阿盟在化解该冲突中所起作用的立场。
不过他也表示，联合国安理会在针对叙利亚问题采取行动时，需要秉持非常谨慎和负责的态度。
他说，如果联合国安理会采取错误决策，将导致更严重流血冲突。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。