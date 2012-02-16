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货币新闻 | 2012年 2月 16日 星期四 09:58 BJT

〔中国数据〕1月FDI同比下降0.3%至99.97亿美元--商务部

路透北京2月16日电---中国商务部周四公布,2012年1月份全国实际使用外资(FDI)金额99.97亿美元,同比下降0.3%.

此前数据显示,2011年全年全国实际使用外资(FDI)金额1,160.11亿美元,同比增长9.72%,再创历史新高;其中去年12月FDI为122.42亿美元,同比下降12.73%,为连续第二个月同比下降.[ID:nCN1341748].

历史数据实际投资额(亿美元):

--2012年-- -------------------------------------2011年----------------------------------------

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

99.97 122.42 87.57 83.34 90.45 84.46 82.97 128.63 92.25 84.64 125.2 78 100.3(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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