〔中国数据〕1月FDI同比下降0.3%至99.97亿美元--商务部

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透北京2月16日电---中国商务部周四公布,2012年1月份全国实际使用外资(FDI)金额99.97亿美元,同比下降0.3%.
此前数据显示,2011年全年全国实际使用外资(FDI)金额1,160.11亿美元,同比增长9.72%,再创历史新高;其中去年12月FDI为122.42亿美元,同比下降12.73%,为连续第二个月同比下降.[ID:nCN1341748].
历史数据实际投资额(亿美元):
--2012年-- -------------------------------------2011年----------------------------------------
1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
99.97 122.42 87.57 83.34 90.45 84.46 82.97 128.63 92.25 84.64 125.2 78 100.3(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
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