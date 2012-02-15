〔国际油市〕布兰特原油持稳於118美元之上,受中东供应忧虑支撑

路透新加坡2月15日电---布兰特原油周三持稳於118美元之上,因伊朗紧张局势和南苏丹供应中断引发的中东供应忧虑盖过了希腊问题导致的全球经济忧虑.

投资者担心石油供应,因叙利亚动荡加剧,伊朗与西方国家对伊朗核计划的争端犹存.