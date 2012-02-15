〔国际油市〕布兰特原油持稳於118美元之上,受中东供应忧虑支撑

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透新加坡2月15日电---布兰特原油周三持稳於118美元之上,因伊朗紧张局势和南苏丹供应中断引发的中东供应忧虑盖过了希腊问题导致的全球经济忧虑.
投资者担心石油供应,因叙利亚动荡加剧,伊朗与西方国家对伊朗核计划的争端犹存.
油市还面临来自南苏丹的新供应忧虑,苏丹又没收了南苏丹240万桶原油,因与支付问题有关的纠纷犹存.
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。