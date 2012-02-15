〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

CFTC报告：ICE棉花期货2月28日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年2月28日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以 50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(266,379口) 137,727 18,788 25,619 83,751 211,456 247,097 255,863 19,282 10,516 较2月21日变动(未平仓合约：增加4,785口) 1,880 375 560 612 3,400 3,052 4,335 1,733 450 各类未平仓合约占总持仓