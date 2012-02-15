〔中国债市〕现券收益率略有上涨,受资金偏紧及新债结果推动

路透上海2月15日电---中国银行间债市周三收益率略有上涨.本周央票可能将续暂停,但资金面仍受到准备金补缴和新股发行的双面夹击,加之新发国债中标利率偏高,对市场造成扰动.

华东一银行交易员指出,投资者仍看好後市表现,因机构普遍预期2月居民消费价格指数(CPI)有望明显回落.但短期仍偏谨慎,关注点集中在资金面上.整体宽裕的资金总是出现短暂性紧张,不能支持债市的持续走强.近期将维持震荡.

"(收益率)上去一点点,之前一直靠预期撑着,老是不降准,扛不住了."他认为.

财政部今日招标的五年固息国债,中标利率3.14%略高於市场预期.市场人士认为,宽松预期降温令市场对近期发行的利率债普遍兴致不高,加上国债绝对收益水平偏低,亦不利於机构投标热情.[ID:nCN1390462]

银行间市场七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三续涨.中小金融机构今日补交保证金存款准备金,加之大盘新股发行的冲击,市场资金面偏紧.[CN/CN]

剩余期限约0.811年的央票1101094券最新报价收益率CN1101094=CFXM为3.4700%/3.4300%,上日尾盘为3.4500%/3.4450%,剩余期限约4.318年的国债110014券最新报价收益率CN110014=CFXM为3.16%/3.14%,上日尾盘为3.12%/3.10%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.0213 3.9072

上日 3.0067 3.7896

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5070/3.4510

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9301/2.8861

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6264/3.5690(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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