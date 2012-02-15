〔中国债市〕现券收益率略有上涨,受资金偏紧及新债结果推动

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透上海2月15日电---中国银行间债市周三收益率略有上涨.本周央票可能将续暂停,但资金面仍受到准备金补缴和新股发行的双面夹击,加之新发国债中标利率偏高,对市场造成扰动.
华东一银行交易员指出,投资者仍看好後市表现,因机构普遍预期2月居民消费价格指数(CPI)有望明显回落.但短期仍偏谨慎,关注点集中在资金面上.整体宽裕的资金总是出现短暂性紧张,不能支持债市的持续走强.近期将维持震荡.
"(收益率)上去一点点,之前一直靠预期撑着,老是不降准,扛不住了."他认为.
财政部今日招标的五年固息国债,中标利率3.14%略高於市场预期.市场人士认为,宽松预期降温令市场对近期发行的利率债普遍兴致不高,加上国债绝对收益水平偏低,亦不利於机构投标热情.[ID:nCN1390462]
银行间市场七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三续涨.中小金融机构今日补交保证金存款准备金,加之大盘新股发行的冲击,市场资金面偏紧.[CN/CN]
剩余期限约0.811年的央票1101094券最新报价收益率CN1101094=CFXM为3.4700%/3.4300%,上日尾盘为3.4500%/3.4450%,剩余期限约4.318年的国债110014券最新报价收益率CN110014=CFXM为3.16%/3.14%,上日尾盘为3.12%/3.10%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.0213 3.9072
上日 3.0067 3.7896
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5070/3.4510
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9301/2.8861
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6264/3.5690(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。