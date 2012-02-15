〔中国汇市〕人民币兑美元微幅收跌,前景不明朗投资者保持审慎(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元微幅收跌

* 人民币中间价持续低开

* 欧债问题未明朗,投资者偏审慎

路透上海2月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三微幅收跌,波动较小.虽然业内普遍预期短期人民币升值速度减缓,但在欧洲问题尚未明朗之前,投资者仍保持审慎态度.

交易员认为,今年的外汇收支情况尚存较大不确定性,加之近期政府高层官员的表态,大大削弱了人民币升值的动力.但是欧债危机不确定性仍会对盘面形成扰动,因此在前几个交易日美元连续上涨後,购汇盘明显谨慎观望.

"市场很平静,(美元)客盘flow不大,最近就是在6.30这个位置,突破它到6.31,6.32也很难,毕竟不确定因素还存在,"上海一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3000 6.2981 6.3027 6.2958 6.2947 6.2996

中国国家副主席习近平目前正在美国进行访问.不过中国外交部副部长崔天凯上周四已明确表示,中国将继续人民币汇率改革,不会因习近平访美而调整汇率.

美元兑日圆JPY=周三在东京汇市时段触及三个半月高点,并料将延续最近的涨势,因日本央行上日放宽货币政策的措施,帮助引发更多止损买盘. [FRX/CN]

欧元区财长周二取消就希腊新的国际纾困计划举行特别面对面会议的计划,称该国政党领袖没能给出其要求的改革承诺.但稍早中国央行行长周小川讲话称,对欧元区有信心,中国将继续投资欧债.[ID:nCN1390398]

以下为北京时间16:40,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2765/15 6.2800

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2940/30 6.3000

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水280点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3280元.

受欧债危机影响,中国去年四季度资本流出压力骤然增加,国家外管局数据显示,当季国际收支经常项目呈现顺差,资本和金融项目则自2008年下半年以来首度呈现逆差.[ID:nCN1382032]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕/冉莹; 审校 乔艳红/黄凯

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