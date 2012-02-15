〔韩国股市〕收盘价创六个月新高,三星电子和海力士半导体跳涨

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透首尔2月15日电---韩国股市周三收盘价创六个月新高,科技大盘股飙升表现尤为抢眼,市场延续了由流动性驱动的涨幅.
三星电子(005930.KS)跳涨5.09%,至历史纪录收盘价高位1,135,000韩元,周三该公司宣布正考虑剥离液晶显示器(LCD)业务[ID:nCN1390332].
海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)上涨5.26%,因晶片(芯片)价格反弹,其竞争对手日本尔必达记忆体6665.T称仍无法在偿债期限前与政府或银行达成融资协议,令公司持续经营能力堪忧.[ID:nCN1390034]
综合股价指数(KOSPI).KS11上涨1.13%至2,025.32点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
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路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。