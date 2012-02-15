〔韩国股市〕收盘价创六个月新高,三星电子和海力士半导体跳涨

路透首尔2月15日电---韩国股市周三收盘价创六个月新高,科技大盘股飙升表现尤为抢眼,市场延续了由流动性驱动的涨幅.

三星电子(005930.KS)跳涨5.09%,至历史纪录收盘价高位1,135,000韩元,周三该公司宣布正考虑剥离液晶显示器(LCD)业务[ID:nCN1390332].

海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)上涨5.26%,因晶片(芯片)价格反弹,其竞争对手日本尔必达记忆体6665.T称仍无法在偿债期限前与政府或银行达成融资协议,令公司持续经营能力堪忧.[ID:nCN1390034]

综合股价指数(KOSPI).KS11上涨1.13%至2,025.32点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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