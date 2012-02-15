〔中国股市〕沪综指收创两个半月新高,受有色和资源板块上涨提振

路透北京2月15日电---中国股市沪综指周三收创两个半月新高,有色和资源板块领涨大盘.分析人士称,资金面改善预期推动大盘再度上攻,显示中期上升趋势仍在延续中,但短线股指仍可能出现震荡盘整.

沪综指.SSEC收报2,366.702点,涨21.931点,上一高位为2011年12月1日的2,386.860.今日沪市A股成交金额从上日的662亿元人民币增至874亿元.

中邮证券策略分析师程毅敏表示,近期传出的有关开户数回升,证监会官员呼吁理财资金入市等消息,都说明市场流动性在逐步改善.

资料显示,上周沪深两市新增开户数15.80万户,大增27.0%.媒体报导称,证监会近期在引导长期资金入市频繁表态,近日中国证监会主席助理吴利军表示,要加强更多类型的机构投资者与商业银行等金融机构的合作,引导银行理财计划更多面向二级市场进行长期投资和价值投资.

程毅敏并称,从技术上看,沪指目前已到运行至楔形顶端,若向上突破,急速上升的幅度不会太显着,向下回跌也不会太深,短线看来,大盘仍处震荡格局.

有色和资源板块今日整体表现突出,资源类指数.SSE180NR涨1.23%;江西铜业(600362.SS)收升1.59%至26.78元.

沪深300指数2月合约CIFG2尾盘报2,542.8点,涨0.91%,成交量为104,567手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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