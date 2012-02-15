〔光伏产业〕2011年日本太阳能电池销量较上年增长30.7%至1,296兆瓦

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透东京2月15日电---2011年日本太阳能电池销量较上年增长30.7%至1,296兆瓦(MW),首次超过1,000兆瓦,受惠于政府促进可再生能源的一项计划.
日本太阳光发电协会(Japan Photovoltaic Energy
Association)周三公布的数据显示,10-12月太阳能电池销量较上年同期上涨30.4%至406.3兆瓦,因政府提供补贴,鼓励业主安装太阳能电池板.
一旦国会所任命的小组制定出每种能源类型的定价等细节,预计太阳能电池的销量将进一步上升.
2011年全年太阳能电池出口升至1,462.8兆瓦,较上年增长1.2%,不过其10-12月出口下降13.5%至321.3兆瓦.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。