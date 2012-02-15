〔光伏产业〕2011年日本太阳能电池销量较上年增长30.7%至1,296兆瓦

路透东京2月15日电---2011年日本太阳能电池销量较上年增长30.7%至1,296兆瓦(MW),首次超过1,000兆瓦,受惠于政府促进可再生能源的一项计划.

日本太阳光发电协会(Japan Photovoltaic Energy

Association)周三公布的数据显示,10-12月太阳能电池销量较上年同期上涨30.4%至406.3兆瓦,因政府提供补贴,鼓励业主安装太阳能电池板.

一旦国会所任命的小组制定出每种能源类型的定价等细节,预计太阳能电池的销量将进一步上升.

2011年全年太阳能电池出口升至1,462.8兆瓦,较上年增长1.2%,不过其10-12月出口下降13.5%至321.3兆瓦.(完)