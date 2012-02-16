分析：中国海军新登陆舰下水 稳步实现海上强国梦

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港2月15日电(记者 David Lague)---在美国财政减赤计划迫使五角大楼打算缩减海军规模之际，中国则加速建造新型战斗力更强的战舰，成就海上强国梦想。

据中国军事网站及官方媒体消息，中国海军第四艘071级综合船坞登陆舰，在上海沪东造船厂下水。

外界注意力主要集中於中国首艘航空母舰试航，但军事分析人士表示，中国海军自主设计制造的最大船舰--排水量2万吨的071型船坞登陆舰，对中国在全球影响力的提升具有更直接的意义。

伦敦国际战略研究所(IISS)海上安全研究员勒米尔(Christian Le Miere)表示："拥有一支强大的大型水陆两栖作战舰队，表达出(中国)对远征能力的渴望。"

他指出，如果为了各种理由，想在海外部署力量，就需要水陆两栖战舰。

在中国海军军力增强的同时，亚太地区海事关系逐渐呈现紧张局面，这一紧张状态可能是未来十年一个主要的地缘政治敏感点。

军事规划者以前主要关注台湾海峡可能发生的冲突。然而就近期来看，日本和中国就东海岛屿主权问题纷争不断，越南、菲律宾及其他国家在南中国海部分海域归属问题上也与中国存有争议。

美国海军已宣布，将向亚太地区"海上十字路口"部署其新型濒海战斗舰，派驻在新加坡，另外可能还会部署在菲律宾。

中国国家副主席习近平周一在华盛顿会见美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)时表示，太平洋大国应加强军事合作。帕内塔则称，中国政府应提高军力建设的透明度。

**中国海军崛起**

中国海军料将部署最多八艘071型船坞登陆舰，这种登陆舰可以搭载800名士兵以及气垫船、装甲车和中型直升机。首艘071型登陆舰"昆仑山"号2006年下水，已随中国海军部署印度洋。第三艘和第四艘071型登陆舰在过去五个月陆续下水，建设步伐看来在加快。

军事评论员及中国海军退休军官称，排水量更大、作战能力更强的新一代登陆舰已进入早期设计。

军事专家称，对中国海军来说，中国商用造船行业蓬勃发展，也为建造排水量更大、更复杂的新型战舰奠定了基础。

中国在2010年超越韩国成为世界第一大造船国，业内专家称，中国国有大型造船厂正稳步提升造船水平和技术，不断生产出更大型、更复杂的油轮、集装箱运货船以及其他专业船只。

由於20多年军费快速增长，加之造船技术不断进步，中国海军已从装备过时的沿海防御力量，转变为影响力深入太平洋和印度洋的远洋舰队。

中国最好的战舰和潜艇，都装备了先进的防空武器和远程反舰导弹。

**保护海外中国公民**

军事分析人士指出，两栖登陆舰有助於中国在战时部署军队和装备，或是在和平时期意外情况下执行任务，譬如保护在海外工作的逾80万中国公民。

研究机构China SignPost的海事问题专家柯林斯(Gabe Collins)称："就非战斗角色来讲，它们(登陆舰)比航空母舰更有意义。"

"它们可以运载直升机、士兵、气垫船甚至是装甲车。现在他们(中国)可以说：‘有三个人刚刚被劫持了，我们过去处理吧’。"

分析人士并指出，万一在南海发生了主权纷争，两栖登陆舰有助於中国军队登陆。

中国和西方评论人士称，中国军方清楚地认识到，在2004年印度洋海啸中，美国动用航空母舰和两栖战舰帮助运载物资、医疗队和救援队，博得了外界好感。

一些分析人士认为，这也是中国决定推出第一艘大型军用医院船的原因之一，这样当发生危机时，可以帮助其他国家，此外在战时也可以支持中国两栖部队。(完)