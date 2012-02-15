〔东京美债〕公债保持在近期区间内交投,希腊形势仍受关注

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透东京2月15日电---美国公债周三在亚洲市场因获利了结小幅下跌,但在希腊展现决心履行大力改革承诺的最终期限到来前,公债仍交投于近期区间之内.公债此前曾因美国数据令人失望而上扬.
公债隔夜上涨,因美国商务部周二公布,1月零售销售上升0.4%,弱於分析师预期的0.7%,因汽车销售下滑.[ID:nCN1389524]
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。