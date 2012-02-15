版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 14:48 BJT

〔东京美债〕公债保持在近期区间内交投,希腊形势仍受关注

路透东京2月15日电---美国公债周三在亚洲市场因获利了结小幅下跌,但在希腊展现决心履行大力改革承诺的最终期限到来前,公债仍交投于近期区间之内.公债此前曾因美国数据令人失望而上扬.

公债隔夜上涨,因美国商务部周二公布,1月零售销售上升0.4%,弱於分析师预期的0.7%,因汽车销售下滑.[ID:nCN1389524]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐