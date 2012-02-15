(重发)〔东京汇市〕美元兑日圆触及三个半月高位,涨势料将延续

(重发以补上遗漏段落)

* 美元兑日圆上涨,受日本央行放宽政策支撑

* 空头回补提振欧元上行,受中国央行行长讲话激励

* 澳元受空头回补提振走高

路透东京2月15日电---美元兑日圆JPY=周三触及三个半月高点,并料将延续最近的涨势,因日本央行上日放宽货币政策的措施,帮助引发更多止损买盘.

除日本央行扩大资产购买计划之外,日本经常帐盈余收缩,贸易逆差和美国经济复苏的迹象均对日圆造成打压,促使日本出口类股周三大涨.

短线账户对美元兑日圆的止损买单,日本进口商的大量购入加之技术面前景改善,亦表明美元近期可能扩大涨幅.

美元兑日圆JPY=上升0.1%,报78.50,此前一度触及盘中高位78.67.美元兑日圆有望延续周二的涨势,周二曾创下10月31日以来的最大单日百分比涨幅,当时东京当局出手干预以打压日圆.

瑞士信贷驻东京首席外汇分析师深谷幸司称,"目前日圆几乎没有上行压力.当然欧元区情势总是能突然发生改变,但当前最起码日圆将下滑."

美元守稳在200日移动均线的有力支撑上方,这是另一个利多讯号.该均线目前的切入位是78.04,此前美元自4月中以来首度收在200日均线上方.

其他东京交易商与深谷幸司看法相同,认为自从日本央行周二放宽政策後,资金流的性质与交易室里的气氛都发生了变化.

"从昨天开始有一些数额很大的美元/日圆买单进来,这种涨势料将持续一段时间,"日本一家银行代一些日本大公司买卖外汇的交易员称.

该交易员称,目前一道明显阻力位在干预後的高位79.55日圆JPY=.

**气氛谨慎**

不过,一些专家仍对美元兑日圆能否长期内维持涨势保持怀疑.

"对於一个多年面临通缩问题的国家,很难使人提高通胀预期.因此,对日圆的影响应当和以往一样非常有限,因为对实质利率影响甚微,"摩根大通首席外汇策略师佐佐木融表示.

"我们仍然认为,美元/日圆将遵循以往财年末时的趋势走低,因日本公司汇回海外获利,且机构投资者增加对冲操作,"他在研究报告中写道.

欧元兑日圆EURJPY=亦有买需,触及103.42日圆,突破了其过去几日在103.20-30区域面临的强劲阻力.