〔中国票据市场〕转贴利率延续跌势,然票市回暖力度或将逐渐减弱

路透上海2月15日电---中国票据市场转贴利率周三依然下行,供不应求仍然是票市的主旋律.信贷额度及资金面的相对稳定环境成为票市转暖的助推力.但市场人士指出,票市回暖力度或将逐渐减弱,进入3月後利率下行存在阻力.

交易员指出,6%或将是转贴利率下行的阶段性阻力位,一方面银行同业存款利率已经达到5.8%-5.9%,另一方面2、3月份大量贷款的投放或将挤压票据额度.

"尤其进入3月後,信贷规模会更紧张,一来是季度月,二来,1月份审批的贷款都集中在2、3月份放款,"东北一银行交易员称.

该交易员并指出,银行用於收票的资金通常来自自由存款和同业存款,而目前转贴利率已经降至6.8%-6.9%左右.

中国银行间市场七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三继续大涨.中小金融机构今日补交保证金存款准备金,加之大盘新股发行的冲击,市场资金面偏紧.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 7.7386/7.1741 8.0626/7.5931 9.3033/8.6356

上日 8.1238/7.5950 8.3268/7.9337 9.4293/8.7262

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变动 -38.52/-42.09 -26.42/-34.06 -12.6/-9.06

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价走跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.0908%,较上日6.1690%下降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3755/3.3080 3.3980/3.3448

上日 3.3712/3.2994 3.4009/3.3393

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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