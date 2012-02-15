〔中国债市〕人民币利率互换小幅上行,仍受资金面偏紧牵制

路透上海2月15日电---中国人民币利率互换(IRS)周三小幅上行,部分银行今日补缴准备金,加之大盘新股中国交通建设A股发行,令流动性收紧,货币市场力度继续走高,IRS受此面临上涨压力.

交易员指出,短期内政策面和消息面仍处平静期,IRS依旧会受资金面牵制.

"全线小涨,下午资金有点紧,有(大盘新股)IPO...现在公开市场也没什麽动作,还是看资金面吧,"上海一银行交易员称.

银行间市场七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三继续大涨.中小金融机构今日补交保证金存款准备金,加之大盘新股发行的冲击,市场资金面偏紧.[CN/CN]

中国最大的港口建设商--中国交通建设(1800.HK)拟通过A股首次公开发行(IPO)募集不超过50亿元人民币的资金.2月14日-15日为网下申购缴款日,网上申购日为2月15日.

业内人士稍早透露,中国央行公开市场一级交易商今日上报的需求中,仅有91天期正回购,而没有明日例行应发的三个月期央票.这意味着周四公开市场可能依旧只进行正回购操作,而没有央票发行.[CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.5250/ 3.6733 3.2600/ 3.3457 3.2529/ 3.3400 3.3757/ 3.4643 3.3240/ 3.6480

周二 3.5625/ 3.6925 3.2520/ 3.3420 3.2420/ 3.3340 3.3600/ 3.4560 3.3080/ 3.6400

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变动-0.0375/-0.0192 +0.0080/+0.0037 +0.0109/+0.0060 +0.0157/+0.0083 +0.0160/+0.0080

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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