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债券 | 2012年 2月 15日 星期三 15:30 BJT

〔欧元债市〕德债因希腊有望达成协议而走低,市场保持谨慎

路透伦敦2月15日电---德债期货周三走低,因希腊似乎正在就预算削减达成政治共识,因而削弱了对於低风险德国公债的需求.但希腊方面的任何拖延,都可能再度支撑德债.

德债期货FGBLc1跌37个跳动点至138.15,交易商称希腊保守党领导人承诺要向该国的国际贷款人提交一封承诺书.希腊急需一笔救援资金,而提供承诺书是贷款方提出的条件之一.

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