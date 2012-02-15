〔欧元债市〕德债因希腊有望达成协议而走低,市场保持谨慎

更新版 1-《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透伦敦2月15日电---德债期货周三走低,因希腊似乎正在就预算削减达成政治共识,因而削弱了对於低风险德国公债的需求.但希腊方面的任何拖延,都可能再度支撑德债.
德债期货FGBLc1跌37个跳动点至138.15,交易商称希腊保守党领导人承诺要向该国的国际贷款人提交一封承诺书.希腊急需一笔救援资金,而提供承诺书是贷款方提出的条件之一.
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
* 美联储主席叶伦称若数据持坚，本月加息合适 * 民调显示马克龙支持率上升，提振欧元 (新增汇率表格) 路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储 /FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。 叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日 下次会议上加息的可能性。 分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后 出现部分投资人获利了结，美元转跌。 “市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可 能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。 她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国 经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。 美元指数 跌0.7%，本周升约0.4%，周四美
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案