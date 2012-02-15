版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 15:40 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高2%,投资者审慎观望泰国政府干预立场

路透东京2月15日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三收高2%,受日圆下滑和油价上涨提振,投资者等待泰国政府将何时干预市场的表态.

TOCOM指标期胶7月合约<0#2JRU:>结算价上涨6.4日圆,至每公斤323.5日圆,盘中一度触及325日圆.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐