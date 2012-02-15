〔中国债市〕山东海龙短融收益率估值升至63.33%,市场关注能否按时兑付

路透上海2月15日电---据中国中央国债登记结算有限责任公司估值数据CN1181180=CDCT显示,山东海龙股份有限公司(000677.SZ)一年期短融收益率估值周二升至63.33%,在短短一个多月的时间内收益率上涨幅度就超过了50多个百分点,违约风险已明显上升.

市场人士指出,海龙目前的收益率水平已是"垃圾级",随着到期时间越来越近,市场目前高度关注其能否按时兑付本息.

中国联合资信评估有限公司去年12月再次下调山东海龙股份有限公司(000677.SZ)的主体和短融债项评级,因公司基本面进一步恶化,目前已陷入资不抵债的困境.[ID:nCN1296360]

"(收益率)过20%就基本上认为是垃圾级了,(高收益债推出前)先来这麽一只,让大家看看,"北京一银行交易员称.

联合资信已将山东海龙公司主体长期信用等级由"A-"调整为"BB+",评级展望维持为"负面",并将"11海龙CP01"CN1181180=CFXS的债项信用等级由"A-2"调整为"B".

山东海龙去年4月14日在银行间债市发行了4亿元一年期短期融资券,恒丰银行主承,票面利率5.80%,将於今年4月15日到期兑付.据中债登的估值显示,1月12日山东海龙的收益率估值还在9.8119%,而该券的上次成交CN1181180=CFXS要追溯至去年9月22日,对应收益率为8.9509%.

中债登对银行间市场上市交易的每只债券都有定期估值,市场机构也普遍将其作为债券的估值基准.

去年以来,受地方融资平台风险曝光以及云投集团重组风波等事件影响,信用风险的阴霾笼罩债市,投资者像"挖地雷"一样,尽量避免持有存在违约风险的债券,高低评级间的信用利差也被不断拉大.

按央行和银行间市场交易商协会的有关规定,银行间债券市场短期债券信用等级划分为四等六级,符号表示分别为:A-1、A-2、A-3、B、C、D,每一个信用等级均不进行微调。A-1 为最高级短期债券,表明该券还本付息能力最强,安全性最高;而A-2级别表示还本付息能力较强,安全性较高;目前市场上短融多为A-1级别.(完)