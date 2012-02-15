〔表格〕外资在韩国股市买超2,434亿韩元,为连续第八个交易日买超

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透首尔2月15日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超2,434亿韩元,为连续第八个交易日买超,累计买超1.56兆(万亿)韩元(13.9亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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2月15日 243.4 -43.6 -341.0
2月14日 20.9 69.9 147.9
2月13日 168.3 -89.8 -178.6
2月10日 88.3 -280.6 319.5
2月 9日 105.3 -98.9 44.5
2月 8日 395.8 15.5 -405.8
2月 7日 364.9 -76.6 -254.4
2月 6日 176.6 -38.8 -146.0
2月 3日 -121.9 -289.4 350.1
2月 2日 1,009.6 -206.3 -766.2
2月 1日 415.6 -277.4 -197.6
1月31日 140.3 -39.9 -32.3
1月30日 -76.3 -199.5 171.5
1月27日 500.3 -190.4 -250.9
1月26日 464.1 -173.8 -270.1
1月25日 939.5 -539.9 -396.4
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本月以来 2,868.3 -1,329.0 -1,426.3
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今年以来 9,174.3 -969.0 -7,061.2
------------------------------------------------- (完)
--编译 白云; 审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。