阿萨德部队冲击大马士革中心区

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼2月15日电---大马士革居民和活动人士称，叙利亚精英部队周三在装甲运兵车掩护下，冲击大马士革部分地区，朝天鸣枪。反抗军起义已持续11个月，这是叙利亚部队最接近首都中心区的一次。
第四装甲师和共和国卫队在Barzeh街区主要路段设置路障，挨家挨户搜查并抓人。
居民称，士兵在搜寻反对派活动人士和叙利亚自由军（Free Syrian Army）成员，他们一直为当地抗议总统阿萨德活动提供安全保护。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。