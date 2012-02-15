阿萨德部队冲击大马士革中心区

(本文由路透中文网编译提供)

路透安曼2月15日电---大马士革居民和活动人士称，叙利亚精英部队周三在装甲运兵车掩护下，冲击大马士革部分地区，朝天鸣枪。反抗军起义已持续11个月，这是叙利亚部队最接近首都中心区的一次。

第四装甲师和共和国卫队在Barzeh街区主要路段设置路障，挨家挨户搜查并抓人。

居民称，士兵在搜寻反对派活动人士和叙利亚自由军（Free Syrian Army）成员，他们一直为当地抗议总统阿萨德活动提供安全保护。（完）