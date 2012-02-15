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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 16:04 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,因昨日日本央行意外扩大资产购买规模

* 两年期公债收益率跌至2010年10月以来低位

* 五年期公债收益率触及三个月低位

* 较长天期债券未现升势

* 日本央行将来可能买入较长天期债券

路透东京2月15日电---日本公债价格周三上涨,期限在10年以下的券种表现突出,日本央行甫於昨日意外地放宽政策.

短天期券种在央行公布举措後受惠最大,日本央行额外支出10万亿(兆)日圆购买日债,以做为其资产购买计画的一部分,而央行仅会买入到期天数最多还剩两年的券种.

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