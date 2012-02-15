〔日本债市〕公债价格上涨,因昨日日本央行意外扩大资产购买规模

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
* 两年期公债收益率跌至2010年10月以来低位
* 五年期公债收益率触及三个月低位
* 较长天期债券未现升势
* 日本央行将来可能买入较长天期债券
路透东京2月15日电---日本公债价格周三上涨,期限在10年以下的券种表现突出,日本央行甫於昨日意外地放宽政策.
短天期券种在央行公布举措後受惠最大,日本央行额外支出10万亿(兆)日圆购买日债,以做为其资产购买计画的一部分,而央行仅会买入到期天数最多还剩两年的券种.
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。