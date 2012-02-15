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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 16:05 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元受到支撑,日圆扩大跌幅

0749GMT--欧元兑美元EUR=上涨0.3%,至1.3161,此前中国央行行长周小川表示,中国将继续投资欧元区债券,提振欧元.对希腊达成债务协议的希望犹存,不过此前多次推迟使得投资者保持谨慎.

日圆在日本央行放松货币政策後扩大跌幅.美元兑日圆JPY=持稳於78.46日圆,此前触及三个半月高位78.67日圆.欧元兑日圆EURJPY=R上涨0.2%,至103.24,此前触及103.49的高位.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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