《外汇动态》欧洲开盘:欧元受到支撑,日圆扩大跌幅

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
0749GMT--欧元兑美元EUR=上涨0.3%,至1.3161,此前中国央行行长周小川表示,中国将继续投资欧元区债券,提振欧元.对希腊达成债务协议的希望犹存,不过此前多次推迟使得投资者保持谨慎.
日圆在日本央行放松货币政策後扩大跌幅.美元兑日圆JPY=持稳於78.46日圆,此前触及三个半月高位78.67日圆.欧元兑日圆EURJPY=R上涨0.2%,至103.24,此前触及103.49的高位.(完)
--编译 丁琦;审校 白云
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。