《外汇动态》美元/日圆缓慢涨势料将继续

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
0818GMT--考虑到出口商及期权相关的卖单,美元兑日圆上涨乏力的事实就应不足为奇.
在中国对欧元区支持性言论的推动下[ID:nCN1390398],美元遭遇较大范围的抛盘,进而导致日圆在交叉盘走疲.
美元兑日圆仍维持偏多走势.
企业/期权卖压的影响应会延续.出口商的卖单挂在78.75,期权卖单挂在79.00前方.55周移动均线切入位79.08是下一道值得关注的技术位.200日移动均线切入位78.02是首道支撑位.日线图一目均衡云区底部77.2支撑上行趋势.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。