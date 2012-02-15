《外汇动态》美元/日圆缓慢涨势料将继续

0818GMT--考虑到出口商及期权相关的卖单,美元兑日圆上涨乏力的事实就应不足为奇.

在中国对欧元区支持性言论的推动下[ID:nCN1390398],美元遭遇较大范围的抛盘,进而导致日圆在交叉盘走疲.

美元兑日圆仍维持偏多走势.

企业/期权卖压的影响应会延续.出口商的卖单挂在78.75,期权卖单挂在79.00前方.55周移动均线切入位79.08是下一道值得关注的技术位.200日移动均线切入位78.02是首道支撑位.日线图一目均衡云区底部77.2支撑上行趋势.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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