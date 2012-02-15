《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦2月15日电---以下为瑞银集团(UBS)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:阻力位在1.3291和1.3322美元,支撑位在1.3089美元.

美元/日圆:关键阻力位是78.29日圆,若攻破此处则开启升向78.76的涨势.初步支撑位在77.36.

英镑/美元:1.5686和1.5642美元处都有支撑,阻力位是1.5849,然後是1.5929.

美元/瑞郎:0.9066瑞郎是重要支撑位,若跌破,则0.8961有危险.阻力位在0.9201和0.9263.

澳元/美元:近期阻力位是1.0791,再往上是1.0845.支撑位在1.0640.

欧元/瑞郎:近期关键的阻力位在1.2133瑞郎,之後是1.2149.支撑位在1.2054,然後是关键低点1.2032.

欧元/英镑:首道支撑位是0.8330,再往下是0.8283.重要阻力位在0.8422.

纽约 当日 今年来 2011年

0823GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3164 1.3118 +0.35 +1.69 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.46 78.48 -0.03 +1.98 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.29 102.84 +0.44 +3.74 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9169 0.9205 -0.39 -2.21 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5712 1.5681 +0.20 +1.14 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9954 0.9989 -0.35 -2.34 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0739 1.0679 +0.56 +5.03 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8376 0.8315 +0.73 +7.61 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 84.250 83.740 +0.61 +7.13 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.700 65.170 +0.81 +9.81 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 123.28 122.96 +0.26 +3.14 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2814 1.2842 -0.22 -2.38 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 艾茂林/张涛

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