《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月15日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日的大跌击穿位於1.3160的趋势线,跌至1.3080後反弹.目前仍在1.30/1.33区间交投,不过关键水准仍在於1.3020附近的双底,一旦跌穿,则目标重新设定为1.2870/80水准.

上档的关键水准仍是1.3330区域的100日移动均线切入位,其後是1.3435,为前波升势50%的回档位.

美元/日圆:昨日收在近期交投区间上端78.30,及200日移动均线切入位78.10上方,昨日日本央行意外决定放宽政策後,观察重心将转向测试80.00水准.主要担心仍是疲弱的10年期美国公债收益率,该收益率昨日回落.汇价可能朝78.00回落,但只要继续持於200日均线上方,则可能延续升势.

关键支撑位仍在76.50水准上方,若无法上穿200日均线,或进一步区间整理,短期支撑位亦在77.30.

英镑/美元:在过去一天左右英镑的一波弱势表现後,位於1.5600的55日移动均线或在未来数日成为关键支撑区域.低於1.5600,则重新瞄准1.5500,即1.5270/1.5930升势的61.8%的回档位.要重新上看1.5880,英镑需要升破从近期高点1.5930拉出的趋势线阻力位1.5760.位於200日均线切入位1.5938的阻力位依然是升向1.6000之前的障碍.(完)

--编译 丁琦;审校 张涛

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