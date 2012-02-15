〔全球金市〕金价走坚,受希腊援助协议憧憬与周小川言论提振

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透新加坡2月15日电---金价周三上涨0.5%,有望录得一周来最大单日涨幅,因市场寄望希腊将承诺执行严苛撙节措施,且中国承诺继续投资欧债.
黄金与欧元、股市一道上涨,市场对希腊援助协议的达成持乐观态度;且此前中国人民银行行长周小川称,对欧元区有信心,中国将继续投资欧债.[ID:nCN1390398]
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。