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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 16:40 BJT

〔全球金市〕金价走坚,受希腊援助协议憧憬与周小川言论提振

路透新加坡2月15日电---金价周三上涨0.5%,有望录得一周来最大单日涨幅,因市场寄望希腊将承诺执行严苛撙节措施,且中国承诺继续投资欧债.

黄金与欧元、股市一道上涨,市场对希腊援助协议的达成持乐观态度;且此前中国人民银行行长周小川称,对欧元区有信心,中国将继续投资欧债.[ID:nCN1390398]

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