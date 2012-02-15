〔中国基金〕华泰柏瑞和嘉实沪深300ETF基金方案已获证监会受理

路透上海2月15日电---中国创新型基金已取得突破性进展.中国证监会网站近日披露,证监会已正式受理华泰柏瑞沪深300ETF(交易所上市基金)及其联接基金、嘉实沪深300ETF的申请,这标志着国内资本市场一个新的里程碑产品有望即将开闸.

证监会网站还显示,易方达基金公司申报的恒生中国企业ETF及其联接基金和华夏基金管理公司申请的香港恒生指数基金(QDII)近期亦已获得证监会受理.

沪深300ETF这一创新不仅在於其跨市场的技术难度,更在於它将沪市、深市、股指期货三大核心市场进行了联接.有业内人士预期,这有望开启中国资本市场包括经纪业务、投资业务等领域多方位的变革.

华泰柏瑞有关人士指出,支持日内高频交易、瞬时跨市场交易的T+0模式ETF,有望在未来三到五年改变现有的券商经纪业务整体格局.首先,目前国内唯一一只股指期货合约的标的指数为沪深300指数,有望使得同一标的的ETF、尤其是方便股指期货投资者使用的产品,其交易量放大的杠杆效应能充分的体现.其次,ETF本身的一、二级市场套利、二级市场交易等各类丰富的进出手段,会进一步放大其交易量.

从投资者角度而言,华泰柏瑞指数投资部总监张娅指出,以沪深300指数为标的的ETF也有望成为未来三到五年内中国A股市场的战略性交易工具.(完)