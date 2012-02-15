〔中国央行报告〕2011年末金融机构超储率2.3%,连续两个季度回升

* 2011年末金融机构超储率2.3%

* 连续两个季度回升

* 农信社超储率亦明显提升

路透上海2月15日电------中国人民银行2011年第四季度货币政策执行报告显示,2011年年末,金融机构超额准备金率(超储率)为2.3%,连续两个季度回升,显示银行体系流动性持续向好.

报告并指出,2011年年末,基础货币余额为22.5万亿元人民币,同比增长23.2%,比年初增加4.2万亿元.货币乘数为3.79,比上年末低0.13.同期农村信用社超储率明显回升至7.3%.

初步统计,2011年社会融资规模为12.83万亿元,按可比口径计算,比上年少1.11万亿元.从结构看,债券融资等在配置资金中的作用明显增强.

2011年第四季度,受欧洲主权债务危机加剧、市场避险情绪上升等因素影响,外汇占款出现波动.在充分发挥公开市场操作的预调微调作用的基础上,12月5日下调存款准备金率0.5个百分点,保持银行体系流动性处於适度水平.

去年年初,央行引入差别准备金动态调整机制.第四季度以後,根据形势变化对有关调控参数进行了调整优化,支持资本充足率较高、资产质量较好、法人治理结构完善、信贷政策执行有力的金融机构,加大对符合产业政策的小型微型企业、"三农"等薄弱环节的信贷投放,在政策预调微调中发挥了积极作用.

9月末,金融机构超额准备金率(超储率)为1.4%,扭转连续两个季度的下降态势,表明银行体系流动性已趋向宽松.[ID:nCN1223260]

超额准备金率是指商业银行超过法定存款准备金而保留的准备金占其存款的比例,可反映金融体系短期流动性状况,越高表明资金充裕,低则意味着流动性正收紧.(完)

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