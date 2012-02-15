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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 17:46 BJT

〔中港股市〕港股创逾六个月来最高收位,沪市收创两个半月新高

* 恒生指数收涨2.1%,沪综指升0.9%

* 香港股市自7月来首次收於250日移动均线上方

* 循环买盘提振香港地产股--基金经理

* 金融类股及成长敏感型板块走势强劲

路透香港2月15日电---香港股市及中国股市周三跳涨,因成长敏感型板块提振大盘,自2011年中期以来首次收於长期阻力位上方,表明後市将进一步走升.

沪综指.SSEC收报2,366.702点,涨21.931点,上一高位为2011年12月1日的2,386.860.恒指.HSI则创8月4日以来最高收位.

交易商称,中国人民银行行长周小川表示中国政府将继续投资欧债引发更多空头回补,股市量价齐升.

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