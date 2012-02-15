〔中港股市〕港股创逾六个月来最高收位,沪市收创两个半月新高

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
* 恒生指数收涨2.1%,沪综指升0.9%
* 香港股市自7月来首次收於250日移动均线上方
* 循环买盘提振香港地产股--基金经理
* 金融类股及成长敏感型板块走势强劲
路透香港2月15日电---香港股市及中国股市周三跳涨,因成长敏感型板块提振大盘,自2011年中期以来首次收於长期阻力位上方,表明後市将进一步走升.
沪综指.SSEC收报2,366.702点,涨21.931点,上一高位为2011年12月1日的2,386.860.恒指.HSI则创8月4日以来最高收位.
交易商称,中国人民银行行长周小川表示中国政府将继续投资欧债引发更多空头回补,股市量价齐升.
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。