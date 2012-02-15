〔中国央行报告〕将进一步提高调控的针对性、灵活性和前瞻性

路透北京2月15日电---中国央行周三发布的2011年第四季度中国货币政策执行报告中称,央行将密切关注外汇占款恢复增长、流动性投放增加的形势变化及其可持续性,进一步提高调控的针对性、灵活性和前瞻性.

以下内容,为报告中"2011年第四季度货币政策前瞻性灵活微调操作"专栏的全文:

近年来，中国货币政策的前瞻性不断增强，以适应国际国内经济金融形势变化快、变化大所带来的挑战。例如，2008年年中以後，虽然通胀压力仍然较大，但考虑到美国次贷危机加深使外部需求开始减弱，货币政策及时进行了调整，下调金融机构贷款基准利率和存款准备金率，引导金融机构适当扩大信贷总量，并在第四季度国际金融危机爆发後及时将货币政策取向调整为适度宽松。

到了2009年年中，经济出现企稳回升趋势，又及时对政策力度作了动态调整，促使第三、四季度信贷增长比上半年明显放缓。2010年初基於对通胀压力有上升苗头的预判，开始综合运用数量型工具和价格型工具引导货币条件从应对危机状态向常态回归。2011年进一步明确货币政策取向由适度宽松回归稳健，综合交替使用数量型工具、价格型工具和宏观审慎政策工具，把好流动性总闸门，控制物价上涨的货币条件，遏制了物价过快上涨的势头，促进了经济平稳健康发展。

2011年9月份以後，全球经济复苏的不稳定性和不确定性再度增大，特别是欧债危机进一步加剧。希腊经济快速衰退、处於债务违约边缘，西班牙、意大利等国主权债务风险上升。由於担心危机可能向欧元区核心国家蔓延、担心主权债务危机演变为银行危机，国际金融市场出现新一轮动荡。随着市场避险情绪上升、欧元区财政和信贷紧缩加剧，包括中国在内的新兴市场也受到一定的影响，短期资本流动出现较大变化。

虽然2011年中国总体上仍呈外汇净流入，但第四季度外汇占款出现阶段性减少。这对流动性供应格局产生了影响。同时，中国经济增速也有所放缓，物价涨幅有所回落，部分企业生产经营困难加大。根据国内外形势的变化，中国人民银行在保持政策连续性和稳定性、继续实施稳健货币政策的同时，注重提高调控的针对性、灵活性和前瞻性，9月份以後适时采取了一系列措施进行预调微调，适当增加了市场流动性，保持了货币信贷总体适度。

一是根据市场需求通过多种方式调节流动性。暂停三年期央票发行，灵活调整其他期限央票发行量，适时通过逆回购、央票到期等方式提供流动性。一年期央票发行利率也适当下调。在充分发挥公开市场操作预调微调作用的基础上，11月30日宣布於12月5日下调存款准备金率0.5个百分点。此外，针对2012年元旦、春节相隔较近，期间商业银行应对现金集中投放的流动性需求较大的情况，加强与市场的信息沟通，通过主动发布业务公告的方式，及时向市场释放央行将提供短期流动性支持的政策信号。这些措施有效促进了银行体系流动性平稳运行和市场预期稳定。

二是发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节功能，适度增加信贷投放。2011年第四季度，根据形势变化，对差别准备金动态调整机制有关参数进行了调整优化，支持资本充足率较高、资产质量较好、法人治理结构完善、信贷政策执行有力的金融机构加大对符合产业政策的小型微型企业、“三农”等薄弱环节和国家重点在建续建项目的信贷支持。第四季度新增人民币贷款1.8万亿元，同比多增2077亿元。2012年以来中国人民银行继续通过调节有关参数，保持信贷适度增长。

2012年年初以来，全球经济金融运行有趋稳迹象，中国的外汇流入又有所增加，人民币无本金交割远期汇率（NDF）也由贬值预期转为基本持平或略微升值的预期。中国人民银行将密切关注外汇占款恢复增长、流动性投放增加的形势变化及其可持续性，继续按照稳健货币政策要求，加强对国内外经济金融形势的监测分析和预判，进一步提高调控的针对性、灵活性和前瞻性。(完)