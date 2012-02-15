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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 17:39 BJT

〔新债招标〕中国石化150亿九个月期超短融,票面利率4.15%--路透数据

路透上海2月15日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国石油化工股份有限公司(600028.SS)
(0386.HK)周三簿记建档发行的150亿元人民币九个月期超短期融资券,最终确定票面利率4.15%.

  本期券为中石化今年第二期超短融,此前1月曾发行50亿元九个月期超短融,票面利率4.38%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限   票面利率      承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国石化      300      150      9      4.15%       中国银行      AAA       2/16       2/17
 (600028.SS)(0386.HK)                               工商银行
 =============================================================================================(完)

  --发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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