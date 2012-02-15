〔新债招标〕中国石化150亿九个月期超短融,票面利率4.15%--路透数据

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透上海2月15日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国石油化工股份有限公司(600028.SS) (0386.HK)周三簿记建档发行的150亿元人民币九个月期超短期融资券,最终确定票面利率4.15%. 本期券为中石化今年第二期超短融,此前1月曾发行50亿元九个月期超短融,票面利率4.38%. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中国石化 300 150 9 4.15% 中国银行 AAA 2/16 2/17 (600028.SS)(0386.HK) 工商银行 =============================================================================================(完) --发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。