〔新闻稿〕中国国务院常务会议部署今年深化经济体制改革重点工作

(以下为2月15日中国国务院常务会议研究部署2012年深化经济体制改革重点工作新闻稿)

国务院总理温家宝15日主持召开国务院常务会议，研究部署2012年深化经济体制改革重点工作。

会议指出，2003年党的十六届三中全会作出关於完善社会主义市场经济体制若干问题的决定，全面部署了新时期深化经济体制改革的目标、任务。

近十年来，我国财税、金融、价格、国有企业、农村发展和各项社会事业改革取得重大进展。公共财政体系不断完善；大型金融机构股份制改革、股权分置改革取得突破性进展，利率市场化、汇率形成机制改革不断深化，多层次资本市场加快发展，现代金融体系逐步健全；国有企业改革不断深化，多种所有制经济共同发展；以税费改革、集体林权制度改革为重点的农村综合改革加快推进；社会保障体系逐步完善，覆盖城乡的基本养老保险、基本医疗保险改革迈出重大步伐；收入分配、社会管理体制改革加快推进，卫生、教育、文化、科技体制改革全面深化；对外开放不断扩大；职能转变、信息公开等政府自身改革取得明显进步。这些改革进一步完善了我国基本经济制度，增强了经济社会发展的动力和活力，促进了全体人民共享发展成果。

会议强调，我国经济体制改革仍处於攻坚克难的关键阶段。要按照科学发展观要求和社会主义市场经济规律，尊重群众的首创精神，大胆探索、勇于实践，通过改革解决制约科学发展的深层次矛盾和体制性问题。

当前和今後一段时期改革的重点领域和关键环节：一是进一步转变政府职能，理顺政府与市场的关系，改善宏观调控，健全市场体系，深化垄断行业改革，更好地发挥市场配置资源的基础性作用。二是推进财税体制改革，理顺中央与地方及地方各级政府间财政分配关系，更好地调动中央和地方两个积极性。三是深化土地、户籍、公共服务改革，理顺城市与农村的关系，推动工业化、城镇化和农业现代化协调发展。四是推进社会事业、收入分配等改革，理顺经济与社会发展的关系，扭转收入差距扩大趋势，努力提高资源配置效率，有效保障社会公平正义。五是推进依法行政和社会管理创新，理顺政府与公民和社会组织的关系，深化政务公开，健全监督制度，建设服务、责任、法治、廉洁政府。

会议明确了今年改革的重点工作：

（一）推动多种所有制经济共同发展。深入推进国有经济战略性调整和国有企业公司制股份制改革，优化国有资本战略布局，完善国有资产管理体制。完善和落实促进非公有制经济发展的各项政策措施，鼓励民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域。

（二）加快财税体制改革。完善分税制和财政转移支付制度，健全县级基本财力保障机制。扩大增值税改革试点，全面推进资源税改革。

（三）深化金融体制改革。强化国有控股大型金融机构内部治理和风险管理。积极培育面向小型微型企业和“三农”的小型金融机构。合理引导民间融资。促进多层次资本市场健康发展。

（四）深化电力、成品油和水资源价格改革。建立健全排污权有偿使用和交易制度。

（五）推进社会领域改革。完善工资制度，健全工资正常增长机制。实现城镇居民社会养老保险和新农保制度全覆盖。全面实施素质教育，推进学校民主管理。继续推进全民医保，巩固基本药物制度，深入推进县级公立医院改革和城市公立医院改革试点，加快形成对外开放的多元办医格局。深化文化和科技体制改革。

（六）推进行政体制改革。建立健全新设行政审批事项审核论证机制。开展政府绩效管理试点。全面推进地方财政预算、决算公开。

（七）深化农村改革。推进农村集体土地确权登记发证，扩大农村土地承包经营权登记试点。制定出台农村集体土地徵收条例。

（八）深化涉外经济体制改革。完善外商投资产业指导目录。积极推进上海浦东新区、天津滨海新区、深圳经济特区等综合配套改革试点。(完)