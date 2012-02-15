〔中国央行〕今年M2增长目标略有上调,稳定经济同时亦防范物价反弹(更新版)

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* 2012年M2料增长约14%,略高於去年的13.6%

* 防范未来物价出现反弹,灵活运用利率等价格调控手段

* 发挥好差别准备金动态调整措施的逆周期调节功能

路透北京2月15日电---中国央行周三称,2012年广义货币供应量(M2)增长目标为14%,略高於去年实际增速.央行并称将根据经济金融形势和资本流动的变化,保持银行体系流动性处於适当水平,合理引导货币市场利率.

央行网站刊登的第四季度中国货币政策执行报告称,要在总量适度的基础上进一步优化信贷结构.要灵活运用利率等价格调控手段,调节资金需求和投资储蓄行为,促进经济和价格总水平稳定;发挥好差别准备金动态调整措施的逆周期调节功能.

银河证券宏观经济分析师张新法表示,M2增速目标显示今年的货币供应整体将保持平稳,而在外汇占款持续下降的预期下,预计今年信贷释放的空间仍较大,预计新增贷款规模可能达到或超过8万亿元人民币.

2011年四季度,由於欧洲主权债务危机影响全球资本流出新兴市场,中国外汇占款出现阶段性减少,对中国流动性供应格局产生了影响.中国央行於9月以後适时采取了一系列措施进行预调微调,适当增加了市场流动性.保持了货币信贷总体适度.

央行去年初提出的2011年目标为16%左右,较2010年实际增速回落至少3.7个百分点.然而实际上去年前11个月M2同比增长呈持续放缓态势,12月虽回升至13.6%,今年1月又降至12.4%.

"金融创新不断增多等因素加快了传统存款分流,M2统计较实际货币条件可能有所低估."四季度货币政策执行报告指出.

报告显示,2011年年末,基础货币余额为22.5万亿元人民币,同比增长23.2%,比年初增加4.2万亿元.货币乘数为3.79,比上年末低0.13.2011年年末,金融机构超额准备金率(超储率)为2.3%,连续两个季度回升,显示银行体系流动性持续向好.

中国去年全年人民币贷款增加7.47万亿元,基本实现市场预计的7.5万亿目标.但今年1月人民币新增人民币贷款仅为7,381亿元,远低於预期的"万亿大关".[ID:CN1383240]

国开证券宏观经济分析师杜征征认为,假设今年中国国内生产总值(GDP)增速达9%,居民消费价格指数(CPI)涨幅3%-4%,预计全年新增贷款8.2万亿这个水平,高於去年.

谈及下一阶段主要政策思路,央行表示,将在总量适度的基础上进一步优化信贷结构,调节好货币信贷供给,保持合理的社会融资规模;加强对民间借贷、房地产、政府融资平台等的监测分析,及时掌握风险状况.

此外,还将稳步推进利率市场化改革和人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定;积极稳妥地推动银行间债券市场对外开放;稳步扩大跨境人民币业务的品种和范围.

**防范未来物价出现反弹**

中国央行报告表示,尽管目前国内物价涨幅总体保持回稳态势,但对未来通胀风险仍不可掉以轻心.全球流动性宽松格局仍将延续,原油等大宗商品价格存在进一步上涨压力,仍有必要防范未来物价出现反弹.

"2012年1月份CPI涨幅超出市场预期,当前通胀预期还不稳定,尤其是存在劳动力等要素供给趋紧的结构性因素,资源性产品价格也有待理顺,都可能会固化通胀预期,"央行表示.

国开证券杜征征表示,从央行防范物价反弹的表态来看,若经济增速不出现超预期下滑的话,今年全年或不会动利率了,但若经济增速大幅下滑,就有下调贷款利率一次的可能.

央行亦表示,在外需相对疲弱、国内经济增长方式和要素结构逐步转变的情况下,中国经济的潜在增长水平也在逐步趋缓,保持经济平稳适度增长,既有利於稳定物价和就业,中长期看也有利於经济结构调整和经济的健康可持续发展.

中国国务院总理温家宝稍早表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.中国1月CPI同比涨幅意外反弹至4.5%,高於路透调查中值的4.1%,并结束此前连续五个月下降的趋势.(完)

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