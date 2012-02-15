更正:〔东南亚股市〕泰国与新加坡股市上涨,印尼股市收平

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
(因译文有误,标题中印尼股市应为"收平",非"下跌")
路透2月15日电---东南亚股市周三涨跌不一,新加坡与泰国上涨,因投资者相信这些国家将通过挹注资金来提振经济.但其它股市下滑.
印尼股市表现不佳,收平.基金调整投资组合,出脱比重过高的头寸,买进部分去年表现滞後的股票.
Indorama Ventures (IVL.BK)等大型股引领泰国股市上涨,是表现最好的东南亚股市.Indorama Ventures大涨7.2%.
泰国股市.SETI涨1.8%.新加坡海峡时报指数.FTSTI收高0.8%至六个月高点.今年以来,新加坡是东南亚国家联盟(ASEAN)中表现最佳的股市.
中国人民银行行长周小川的讲话周三提振许多亚洲股市.他说,对欧元区有信心,并支持其采取的各项措施.[ID:nCN1390398]
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。