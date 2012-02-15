更正:〔东南亚股市〕泰国与新加坡股市上涨,印尼股市收平

(因译文有误,标题中印尼股市应为"收平",非"下跌")

路透2月15日电---东南亚股市周三涨跌不一,新加坡与泰国上涨,因投资者相信这些国家将通过挹注资金来提振经济.但其它股市下滑.

印尼股市表现不佳,收平.基金调整投资组合,出脱比重过高的头寸,买进部分去年表现滞後的股票.

Indorama Ventures (IVL.BK)等大型股引领泰国股市上涨,是表现最好的东南亚股市.Indorama Ventures大涨7.2%.

泰国股市.SETI涨1.8%.新加坡海峡时报指数.FTSTI收高0.8%至六个月高点.今年以来,新加坡是东南亚国家联盟(ASEAN)中表现最佳的股市.

中国人民银行行长周小川的讲话周三提振许多亚洲股市.他说,对欧元区有信心,并支持其采取的各项措施.[ID:nCN1390398]