〔马来西亚期市〕棕榈油触及逾一个月高位,但因担心需求放缓而收低

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透新加坡2月15日电--马来西亚棕榈油期货周三触及逾一个月高位,因南美乾旱天气引发担忧.不过需求放缓的前景导致合约收低.
油世界下调巴西和巴拉圭2012年大豆产量预估,此外棕榈油产量下滑的前景也支撑棕榈油价格.
不过马来西亚棕榈油出口趋势下滑,投资者担心希腊问题的不确定性可能会进一步压制欧洲的需求.
吉隆坡的一家外国商品经纪商的交易员说:"在昨天上涨後,有一点整固...在SGS公布数据後,若不是出口数据改善,市场或会回撤更多."
指标4月棕榈油期货FCPOc3下跌0.3%,收报每吨3,197林吉特(马币),盘中触及3,213马币的1月12日以来最高.
成交量达23,479口,低於平常的25,000口.
船货调查机构Intertek Testing Services称,2月1-15日马来西亚棕榈油出口较前月同期下滑14%至509,107吨.
Societe Generale de Surveillence (SGS)则称同期棕榈油出口下降14.2%至稍低於500,000吨.
--编译/审校 王洋/张涛
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。