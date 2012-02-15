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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 19:19 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油触及逾一个月高位,但因担心需求放缓而收低

路透新加坡2月15日电--马来西亚棕榈油期货周三触及逾一个月高位,因南美乾旱天气引发担忧.不过需求放缓的前景导致合约收低.

油世界下调巴西和巴拉圭2012年大豆产量预估,此外棕榈油产量下滑的前景也支撑棕榈油价格.

不过马来西亚棕榈油出口趋势下滑,投资者担心希腊问题的不确定性可能会进一步压制欧洲的需求.

吉隆坡的一家外国商品经纪商的交易员说:"在昨天上涨後,有一点整固...在SGS公布数据後,若不是出口数据改善,市场或会回撤更多."

指标4月棕榈油期货FCPOc3下跌0.3%,收报每吨3,197林吉特(马币),盘中触及3,213马币的1月12日以来最高.

成交量达23,479口,低於平常的25,000口.

船货调查机构Intertek Testing Services称,2月1-15日马来西亚棕榈油出口较前月同期下滑14%至509,107吨.

Societe Generale de Surveillence (SGS)则称同期棕榈油出口下降14.2%至稍低於500,000吨.

--编译/审校 王洋/张涛

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