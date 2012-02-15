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债券 | 2012年 2月 15日 星期三 19:34 BJT

〔伦敦美债〕公债价格下跌,但未见进一步大幅下行的迹象

路透伦敦2月15日电---美国公债价格周三在欧洲市场回落,风险资产则上涨,因希腊有望最终获得新的援助资金.此前希腊保守党领导人已承诺支持债权人所要求的改革.

目前希腊政治领导人面临着要显示出今年晚些时候选举後推行改革的意愿.这是欧元区领导人签署对该国第二轮救助资金所提条件.

欧元区领导人还要求希腊说明如何实现3,250亿欧元的节支计划.

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