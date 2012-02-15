〔美国数据〕上周美国住房贷款申请下滑,受购房贷款需求减弱拖累--MBA

更新版 1-《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透纽约2月15日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三称,上周美国住房抵押贷款申请下滑,受购房需求大幅走弱拖累.
截至2月10日当周,经季节调整後的美国房屋抵押贷款申请指数下降1.0%至801.8.
购屋贷款指数大跌8.4%至166.6,再融资指数则上升0.8%至4,538.0.
再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的80.5%升至81.1%.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.08%,较前一周的4.05%上升3个基点.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 王洋; 审校 张涛
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
* 美联储主席叶伦称若数据持坚，本月加息合适 * 民调显示马克龙支持率上升，提振欧元 (新增汇率表格) 路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储 /FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。 叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日 下次会议上加息的可能性。 分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后 出现部分投资人获利了结，美元转跌。 “市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可 能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。 她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国 经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。 美元指数 跌0.7%，本周升约0.4%，周四美
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案