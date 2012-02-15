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债券 | 2012年 2月 15日 星期三 20:16 BJT

〔美国数据〕上周美国住房贷款申请下滑,受购房贷款需求减弱拖累--MBA

路透纽约2月15日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三称,上周美国住房抵押贷款申请下滑,受购房需求大幅走弱拖累.

截至2月10日当周,经季节调整後的美国房屋抵押贷款申请指数下降1.0%至801.8.

购屋贷款指数大跌8.4%至166.6,再融资指数则上升0.8%至4,538.0.

再融资占整体抵押贷款活动的比例由前一周的80.5%升至81.1%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.08%,较前一周的4.05%上升3个基点.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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--编译 王洋; 审校 张涛

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