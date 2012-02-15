〔国际油市〕亚洲中质馏分油走坚,因炼厂陆续迎来维护检修

路透新加坡2月15日电---中质馏分油价格周三走坚,因第一季亚洲一系列炼厂进入维护期,料将令供给短缺.

3月柴油裂解价差小升0.07美元至每桶17.06美元,而航煤裂解价差则上涨0.05美元至每桶16.29美元.

航煤价差近两周来首次获得动能,之前雪佛龙对120,000桶从新加坡装船的航煤开出坚挺的报价,船期为3月1-5日,卖家为壳牌.

一家亚洲炼厂的消息人士称:"我感觉航煤最近吃紧,可能是因为密集的维护即将到来."

印度的Reliance Industries已在2月将其Jamnagar炼厂的原油馏分装置关闭,进行三周的维护.韩国的SK Energy和GS Caltex也计划下月关闭原油蒸馏装置.

交易员表示,日本煤油库存的下降也对航煤价格构成支撑.

日本石油连盟最新的数据显示,该国煤油库存下降了96万桶至1,220万桶.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 131.87 132.27 132.07 130.48 1.59 1.22

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 133.04 133.44 133.24 131.98 1.26 0.95

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 134.04 134.44 134.24 132.98 1.26 0.95

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.49 134.89 134.69 133.56 1.13 0.85

2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 132.84 131.54 1.30 0.99

3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 132.41 131.13 1.28 0.98 (完)