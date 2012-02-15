〔国际油市〕亚洲中质馏分油走坚,因炼厂陆续迎来维护检修

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透新加坡2月15日电---中质馏分油价格周三走坚,因第一季亚洲一系列炼厂进入维护期,料将令供给短缺.
3月柴油裂解价差小升0.07美元至每桶17.06美元,而航煤裂解价差则上涨0.05美元至每桶16.29美元.
航煤价差近两周来首次获得动能,之前雪佛龙对120,000桶从新加坡装船的航煤开出坚挺的报价,船期为3月1-5日,卖家为壳牌.
一家亚洲炼厂的消息人士称:"我感觉航煤最近吃紧,可能是因为密集的维护即将到来."
印度的Reliance Industries已在2月将其Jamnagar炼厂的原油馏分装置关闭,进行三周的维护.韩国的SK Energy和GS Caltex也计划下月关闭原油蒸馏装置.
交易员表示,日本煤油库存的下降也对航煤价格构成支撑.
日本石油连盟最新的数据显示,该国煤油库存下降了96万桶至1,220万桶.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 131.87 132.27 132.07 130.48 1.59 1.22
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 133.04 133.44 133.24 131.98 1.26 0.95
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 134.04 134.44 134.24 132.98 1.26 0.95
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.49 134.89 134.69 133.56 1.13 0.85
2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 132.84 131.54 1.30 0.99
3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 132.41 131.13 1.28 0.98 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
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